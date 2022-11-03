لندن تغرق فى مياه السيول.. والسلطات البريطانية تحذر من تعطل الطرق.. صور

أطلقت السلطات البريطانية، تحذيرا بشأن الطقس من هطول الأمطار فى أجزاء من جنوب إنجلترا بعد أمطار غزيرة تسببت فى حدوث فيضانات وتعطيل الحركة فى لندن الليلة الماضية.
أصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيهًا أصفر اللون، والذى يستمر حتى الساعة 3 مساء اليوم الخميس، ويغطي أجزاء من العاصمة بورتسموث وبرايتون وكانتربري.
امطار
وقال خبراء الأرصاد، إنه من المتوقع هطول ما بين 20-30 ملم من الأمطار "على نطاق واسع إلى حد ما" في جميع أنحاء المنطقة ، مع ما يصل إلى 40 ملم في المناطق الأكثر تضررا، وقال مكتب الأرصاد الجوية إن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان، قد يؤثر على الطرق مرة أخرى يوم الخميس.
وأضافت المتحدثة "من الممكن إغراق عدد قليل من المنازل والشركات"، وقد تؤدي الفيضانات على الطرق إلى إطالة أوقات الرحلات، والتسبب في تعطيل خدمات القطارات والحافلات.
امطار غزيرة
وتم إلغاء بعض خدمات القطارات صباح الخميس، كما تأثرت بعض خدمات النقل في لندن بسبب الفيضانات.
سيول
وحثت فرقة الإطفاء في لندن سائقي السيارات والمشاة على توخي الحذر أثناء الخروج على الطرق يوم الخميس وجاء في البيان "لا تقود سيارتك عبر مياه الفيضانات وتجنب محاولة السير فيها ولا تدع الأطفال أو الحيوانات الأليفة تلعب فيها".
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