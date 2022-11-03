قبل ما تبدأ في الدايت.. ما هى حمية OMAD وهل هى آمنة؟

كتبت ميرفت رشاد

في السنوات الأخيرة، أصبحت وجبات الصيام المتقطعة التي تنطوي على تقييد فترة تناول الطعام عن طريق تمديد صيامك بين عشية وضحاها، شائعة بشكل متزايد كوسيلة لفقدان الوزن وتحسين الصحة بشكل محتمل، يعد نظام OMAD الغذائي ، الذي يمثل حمية وجبة واحدة في اليوم ، في الأساس نسخة من نظام الصيام المتقطع المقيّد بالوقت، على الرغم من أن الكثير من الناس ينجذبون نحو نظام OMAD على أمل إنقاص الوزن وتعزيز الصحة ، إلا أن هناك عيوبًا محتملة، وفقا لما نشره موقع " themanual".

ما هو النظام الغذائيOMAD ؟

يتضمن نظام OMAD الغذائي ، وهو اختصار لنظام الوجبة الواحدة في اليوم ، في الأساس ، يشمل الصيام لمدة 23 ساعة والأكل لمدة ساعة ، يجب ألا يستهلك الناس أي سعرات حرارية (مع السماح للماء أو القهوة السوداء أو الشاي ) باستثناء الوجبة الوحيدة التي يحق لهم تناولها في اليوم.

هل هى جيدة لخسارة الوزن؟ ما هي بعض الفوائد الأخرى؟

الفائدة بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تطبيع استجابة الأنسولين ، أو خفض نسبة السكر في الدم ، أو إنقاص الوزن هو أنه يسمح للجسم بالراحة الأيضية، عندما لا يتم استهلاك سعرات حرارية ، لا توجد استجابة للأنسولين.

نظام OMAD الغذائي ، بطبيعته المتمثلة في تناول وجبة واحدة فقط في اليوم ، يقلل من تعرض جسمك للأنسولين وتكرار إفراز الأنسولين ، والذي بدوره يمكن أن يقلل الشهية ويحتمل أن يحسن حساسية الأنسولين.

لذلك ، فإن آثار فقدان الوزن لنظام OMAD الغذائي ذو شقين: لا يقتصر تناول وجبة واحدة في اليوم على تقليل السعرات الحرارية بشكل افتراضي لأنك لا ترعى أو تستهلك سعرات حرارية على مدار ساعات عديدة ، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في التحكم في الشهية عن طريق تقليل مستويات الأنسولين.

ما هي الآثار الجانبية؟

إن العيوب الأساسية لنظام OMAD الغذائي هي أنه من المحتمل أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وأنه قد يكون من الصعب الحصول على جميع احتياجاتك الغذائية.

نظرًا لأن الناس ينتظرون طوال اليوم لتناول الطعام ولديهم فرصة واحدة فقط للاستمتاع بالطعام ، فبالنسبة للبعض ، يمكن أن يؤدي ذلك نفسياً إلى الرغبة في استهلاك أكبر قدر ممكن من الطعام بأسرع ما يمكن ، وغالبًا على حساب اتخاذ خيارات طعام حكيمة، يمكن أن يؤدي هذا إلى نقص التغذية وقد لا يؤدي في الواقع إلى نتائج فقدان الوزن التي تأملها ، اعتمادًا على عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في النهاية.

ماذا تأكل فى هذه الحمية؟

إذا كنت ستتبع نظام OMAD الغذائي ، فمن المهم أن تستهلك الأطعمة المغذية المشبعة مثل الخضروات الكاملة غير المصنعة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية مثل المكسرات والبذور وبعض الحبوب الكاملة والفواكه.

هل صيام OMAD صحي؟

أفضل شيء للصحة هو تجنب الأطعمة المصنعة ، بما في ذلك الأطعمة المعبأة المحملة بالسكر والحبوب المصنعة وزيوت البذور النباتية عالية المعالجة (فول الصويا والذرة والكانولا ونخالة الأرز وعباد الشمس والخضروات) بدلاً من ذلك ، التزم بالأطعمة الكاملة مثل البروتين والخضروات والدهون الصحية (مثل الأفوكادو وزيت الزيتون) والكربوهيدرات المحدودة (الفواكه والحبوب الكاملة) اعتمادًا على نمط حياتك وعادات ممارسة الرياضة والتمثيل الغذائي الفردي .