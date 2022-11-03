عميد تجارة حلوان تؤكد إنهاء الاستعدادات لامتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية

كتب محمد صبحى

قالت الدكتور أمانى فاخر، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إن الكلية أنهت كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الميد تيرم، من حيث تجهيز القاعات وتشكيل الكنترولات، مشيرة إلى أن الامتحانات ستنطلق يوم 18 نوفمبر الجارى وستكون حضوريا بالكلية.

وأكدت الدكتورة أمانى فاخر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات ستكون متنوعة بين البابل شيت والأسئلة المقالية حسب طبيعة المواد والاختبارات، وفقا لما يراه عضو هيئة التدريس وفقا لطبيعة الدراسة، مؤكدة أن الاختبارات ستعقد داخل قاعات ومدرجات الكلية سواء فى الحرم الجامعى أو فرع الكلية بالزمالك.