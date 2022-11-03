طرح أراضٍ مميزة للنشاط الصناعى والمخازن والأنشطة الخدمية بـ15 مايو

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو عن طرح قطع اراضى مميزة بنشاط بنشاط صناعى ومخازن وورش وانشطة خدمية (حضانة – تجارى – تجارى ادارى سكنى) علي الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات لعمرانية الجديدة(http://www.newcities.gov.eg/Investment/may15.aspx موضحا ان ذلك الطرح فى اطار سعى جهاز المدينة الى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجنى ثمار المجهودات الكبيرة التى تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة ولإبراز الدور الكبير الذي تبرزه الدولة فى تنمية الاستثمارات بمدينة ١٥ مايو .

وكشف رئيس الجهاز، عن طرح ثلاث قطعه بنشاط تجارى على طريق الأوتوستراد بمنطقة ال250 فدان (محور الاستثمار ) وقبلة الاستثمار المرتقبة بمنطقة جنوب القاهرة وهي القطع رقم (4) بنشاط (تجارى ) بمسطح 5468م2 علاوة علي طرح قطعة ارض بنشاط تجاري بمساحة 3210م٢ بالمنطقة المحصورة بين منطقة الاسكان الاجتماعة 2 ومجاورة 6 بالمرحلة الرابعة مشيرا الى ان النسبة البنائية للقطعتين هي 40%من اجمالى مساحة الارض وان الارتفاع المسموح به ( بدروم + ارضى + دورين ) هذا بالاضافة الى طرح قطعة ارض رقم (3) بمركز الحى (1-ب) بنشاط حضانة بمساحة 2950 م2 وعدد (2) قطعة بنشاط تجارى ادارى سكنى بمركز الحى (1-ب) بمساحات 1660م2 و 920م2 بنسبة بنائيه 30% ارتفاع الحضانة ارضى ويصرح بدور اول لادارة الحضانة فقط اما بالنسبة للتجارى ادارى سكنى فالارتفاع (بدروم + ارضى + 3 ادوار متكرر) السداد ستكون كما يلى :-

- يتم احتساب نسبة السداد حتى 25% من قيمة الارض بالجنيه المصرى ( 10% تم سدادها و 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة على التخصيص ) بالإضافة الى (1%مصاريف ادارية +0.5%مجلس امناء ) على ان يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الارض على (6) اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصرى ويستحق القسط الاول منها بعد (6) شهور من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة على ان يتم تحميل الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المصرى المركزى من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة وحتى تاريخ السداد بالاضافة الى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية +0.5%مصاريف ادارية منبها على ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة وان المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بالجهاز .

وقال تم طرح عدد اثنين قطع اراضي صناعيه بمساحات مختلفه ( بنشاط صناعى هندسي -كيماوى ) وهي القطع ارقام (4أ) بلوك 2 منطقة 7 وقطعة (4و – 4ز) المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة باجمالى مساحة 1560.29م2 ومساحة 6105م2 مشيرا الى ان النسبة البنائية لا تزيد عن 65%من اجمالى مساحة الارض وان مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض وان الية السداد ستكون كما يلى :- يتم استكمال نسبة السداد حتى 25%من قيمة الارض بالجنيه المصرى ( 10% تم سدادها و 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة على التخصيص ) بالاضافى الى (1%مصاريف ادارية +0.5%مجلس امناء ) على ان يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الارض على (6) اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصرى ويستحق القسط الاول منها بعد (6) شهور من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة على ان يتم تحميل الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المصرى المركزى من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة وحتى تاريخ السداد بالاضافة الى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية +0.5%مصاريف ادارية

كما تم طرح اقطعة الاراض رقم (5أ ) بنشاط مخازن المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة باجمالى مساحة 4440 م2 مشيرا الى ان النسبة البنائية بنسبة 65%من اجمالى مساحة الارض بارتفاع 12م وان مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض وان الية السداد ستكون كما يلى :-- يتم استكمال نسبة السداد حتى 25%من قيمة الارض بالجنيه المصرى ( 10%تم سدادها و 15%تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة على التخصيص ) بالاضافى الى (1%مصاريف ادارية +0.5%مجلس امناء ) على ان يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الارض على (6) اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصرى ويستحق القسط الاول منها بعد (6) شهور من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة على ان يتم تحميل الاقساط بالاعباء المالية المقررة لفائدة المعلنة بالبنك المصرى المركزى من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة الى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية +0.5%مصاريف ادارية).