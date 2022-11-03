رئيس قرية بقنا يبحث مطالب منتجى دواجن بإنشاء مصنع للأعلاف

اجتمع رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بعدد من المستثمرين أصحاب مزارع الدواجن بالوحدة المحلية، من أجل مناقشة بعض المعوقات التى تواجههم فى مجال تربية الطيور، وبحث مطالبهم للنهوض بالعملية الإنتاجية.

وطالب أصحاب المزارع، بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف، لسد حاجة المزارع للعلف، عقب الأزمة الأخيرة التى شهدها مجال تربية الدواجن، مما يتفق مع رؤية الدولة للاكتفاء الذاتى وتطوير الاستثمارات، مشيدين بجهود الدولة والمحافظة فى دعم المستثمرين، خاصة وأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة الإنتاج والنهوض بالقرى المنتجة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، إنه تم الاجتماع بعدد من أصحاب مزارع تربية الدواجن، والذى يعد الثانى من نوعه، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، من أجل النهوض بعملية تربية الدواجن والطيور.

وأوضح جيلانى، أن الاجتماع تناول دراسة توفير قطعة أرض لاستخدامها فى توسعات المزارع، بالإضافة إلى مطالب بأنشاء مصنع لتصنيع الأعلاف، والتى تعد خطوة هامة لتوفير مصادر التغذية للطيور، لزيادة الإنتاجية.

وأكد رئيس القرية، على ضرورة تنمية أنتاج الدواجن، الذى يوفّر اللحوم البيضاء للسوق المحلية، مشيرًا إلى توجيهات محافظ قنا، بأن الدولة تعطى أولوية قصوى لملف الصناعة والاستثمار، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات المطلوبة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بهدف دعم وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات المصرية وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.