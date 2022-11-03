رئيس الوزراء: الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

كتب سمير حسنى

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أنها تأتى كترجمة حقيقية لقمة المناخ التى ستنعقد فى مصر بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، بفعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة.

وكشف "مدبولى" عن مشاركة 6221 مشروع في المبادرة، مؤكدا أن هذا الرقم يؤكد أن مصر لديها ذخيرة جيدة جدا من المشروعات التي هي بالفعل قيد التنفيذ أو أفكار قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الدولة المصرية ومن خلال الحجم الكبير للمشروعات تعلن أنها واحدة من الدول الملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معلقا بالقول: هذه الرسالة مهمة لكل المؤسسات الدولية والاقليمية او حتى المحلية، بأن مصر تتبنى بقدر الإمكان معايير الاستدامة.

وتعهد رئيس الوزراء، بأن تكون المبادرة سنوية بهدف المنافسة الشريفة والإيجابية بين المحافظات خلال الفترة المقبلة.