حوار مجتمعى لأهالى سيدى سالم حول مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى.. صور

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ، حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي قري وعزب وتوابع مركز ومدينة سيدي سالم، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات في المرحلة الثانية.

جاء ذلك بحضور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومسئول المبادرة بالمحافظة، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، ومسؤول مؤسسة حياة كريمة عن سيدي سالم، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، و أحمد جلو، عن برلمان شباب المحافظة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القري والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية لسيدي سالم.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لطلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في مجلس مركز ومدينة سيدي سالم.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابي على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل.

قال إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، إن مسؤولي حياة كريمة بالمحافظة، استعرضوا بشكل عام المشروعات التي تشهدها قرى وتوابع مركز سيدي سالم ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، واستمعوا لآراء الحضور الممثلين لكافة قرى وتوابع سيدي سالم، كما تم توزيع أوراق لتسجيل الحضور مطالبهم وما يتمنون تحقيقه من مشروعات في كافة المجالات منها الصرف الصحي ورصف الطرق والتعليم والصحة وتوصيل الانترنت والغاز الطبيعي وتحسين جودة مياه الشرب، ومراكز الشباب والملاعب وغيرهم

وقال محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، انهم جابوا القرى، رصدوا المشروعات التي سيتم إنشاؤها بقرى وتوابع قرى المركز من خلال اللجان المتعددة وعقد لقاءات مع الأهالي، والهدف من اللقاء الاستماع لآراء الأهالي في المشروعات ومطالبهم.

وأكد إسلام طه، منسق مبادرة حيا كريمة بسيدي سالم، تم الاستماع لآراء لأهالي قرى وتوابع مركز سيدي سالم، وسيتم وضعها في الاعتبار لتحقيق كافة المشروعات المتنوعة التي تستهدفها حياة كريمة، على غرار المشروعات التي شهدتها قرى وتوابع مركز مطوبس بالمحافظة.