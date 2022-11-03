حزب الإنصاف الباكستانى: عمران خان يجرى جراحة فى قدمه بأحد المستشفيات

كتب أحمد جمعة

يجرى رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان عملية جراحية في إحدى مستشفيات لاهور بعد إصابته برصاصة في قدمه، وذلك بحسب ما أعلنه حزب الإنصاف الباكستانى الذى يقوده عرمان خان عبر بيان صحفي مقتضب الخميس.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة حادث إطلاق النار على المسيرة الاحتجاجية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إقليم البنجاب الباكستاني ما أسفر عن إصابة عمران خان و أربعة أنصاره.

وأمر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة، ووجه شهباز شريف توجيهاته إلى وزير الداخلية رانا ثناءالله بتقديم تقرير بأسرع ما يمكن.

فيما تداول نشطاء باكستانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه، ونقله بواسطة الحراسة الأمنية التابعة له لاحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت وسائل اعلام باكستانية الخميس باصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة في القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الاشخاص الذي تم إلقاء القبض عليه بواسطة أنصار عمران خان، مشيرة لإصابة أحد أحد مرافقي عمران خان بجروح.

وقال DawnNewsTV الباكستاني إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق في الواقعة.

ويقود خان مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وأفاد أحد مساعدي خان أن الأخير أصيب في قدمه اثر إطلاق نار خلال التجمّع السياسي.

واعتقلت السلطات الباكستانية مشتبها به في مهاجمة موكب عمران خان، ويتحدث "حزب الإنصاف" عن محاولة اغتيال عمران خان ودعا أنصاره للتظاهر.