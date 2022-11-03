اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:50 م
أكرم القصاص
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تنفيذ 193 مشروعا للشباب والرياضة بالبحيرة بتكلفة 223 مليون جنيه

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:27 م
تنفيذ 193 مشروعا للشباب والرياضة بالبحيرة بتكلفة 223 مليون جنيه الدكتور إبراهيم خضر وكيل الشباب والرياضة بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات الجديدة وتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الرياضية، وذلك لأهمية الرياضة ومؤسساتها فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية المصرية.

 

وأضاف أن قطاع الشباب والرياضة بالبحيرة شهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضى والتوعوى والتثقيفى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أنه تم خلال الفترة من 2018 وحتى الآن تنفيذ 193 مشروعا بتكلفة إجمالية 223 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 118 مشروعا بتكلفة 101 مليون و100 ألف جنيه وجارى العمل بـ 41 مشروعا بتكلفة إجمالية 62 مليونا و700 ألف جنيه بالاضافه لعدد 34 مشروع استثمار رياضى بتكلفة 59 مليونا و200 ألف جنيه وذلك لخدمه 1.5 مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة.

 

 
 
 

 


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