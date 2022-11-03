اليوم السابع
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تكلفة إحضارها 500 جنيه.. 10 معلومات هامة عن سيارات الشهر العقارى المتنقلة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:55 ص
تكلفة إحضارها 500 جنيه.. 10 معلومات هامة عن سيارات الشهر العقارى المتنقلة سيارات الشهر العقارى المتنقلة
كتب إبراهيم قاسم

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ارتفع عدد سيارات الشهر العقارى والتوثيق المتنقلة الجديدة التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل، إلى 41 سيارة بعد دخول اليوم 20 سيارة جديدة للخدمة.

 

ويقدم اليوم السابع أبرز 10 ملعومات عن سيارات التوثيق المتنقلة التي يتم استخدامها كمكاتب توثيق متنقلة وهى:

1- رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة فى يونيو 2021.

2- تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية فى 18 نوفمبر 2021.

3- تقدم خدمات خدمات التوثيق المختلفة من الاستعلات وتحرير التوكيلات والإقرارات.

4- مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

5- تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.

6- تستخدم في دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً للحد من حالات التكدس.

7- يتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق.

8- يمكن إحضارها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875.

9- تصل تكلفة انتقال إلى المنزل أو المكتب مبلغ 500 جنيه.

10- تتميز بسرعة إنهاء المعاملة فى أقل من 7 دقائق.

 

السيارات الجديدة
السيارات الجديدة

 

السيارة رقم 36
السيارة رقم 36

 

السيارة من الداخل
السيارة من الداخل

 

تأمين سيارات الشهر العقارى
تأمين سيارات الشهر العقارى

 

تجهيز السيارات قبل تحركها
تجهيز السيارات قبل تحركها

 

سيارات الشهر العقارى المتنقلة
سيارات الشهر العقارى المتنقلة

 

سيارة التوثيق أمام وزارة العدل
سيارة التوثيق أمام وزارة العدل

 

سيارة التوثيق
سيارة التوثيق

 


سيارة الشهر العقارى

سيارات التوثيق

سيارات متنقلة

الشهر العقارى

وزارة العدل



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