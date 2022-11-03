تجهيزات مستشفى هيئة الرعاية الصحية الميدانى المخصص لمؤتمر المناخ

كتب وليد عبد السلام

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالصور عن تجهيزات واستعدادات مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني (EHA FIELD HOSPITAL)، للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية " COP27 "، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى إقامة المستشفى المُصغر الميداني داخل نطاق المركز الدولي للمؤتمرات، والذي سيشهد الفعاليات الرئيسية لهذا المؤتمر العالمي المهم، لافتًا إلى أهمية ذلك في تيسير حصول الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة بكل سهولة ويُسر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفى المُصغر الميداني مجهز على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الطوارئ ومختلف الحالات الطبية الأخرى، وأنه مربوط إلكترونيًا مع مركز التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي لإتاحة تبادل الإستشارات الطبية بشأن الحالات التي من الممكن أن تترد على المستشفى الميداني، وضمان تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة، ومطابقة لأحدث المعايير العالمية.

وتابع: أن المستشفى المُصغر الميداني مجهز بـ 4 أسِّرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 أسِّرة عناية مركزة، بجانب غرفة عمليات متكاملة، وغرفة بها وحدة أشعة سينية وتليفزيونية ومقطعية، ومعملًا للتحاليل الطبية، وصيدلية، مؤكدًا الاستعداد التام للمستشفى على مدار 24 ساعة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للمشاركين في المؤتمر.

ولفت السبكي، إلى أنه يتم إنارة المستشفى المُصغر الميداني بالطاقة الشمسية، ويوجد بها مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر المناخ نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن المستشفى تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.