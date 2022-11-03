اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:09 ص
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بيانات يجب توافرها فى عقود الكهرباء.. تعرف عليها

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:00 ص
بيانات يجب توافرها فى عقود الكهرباء.. تعرف عليها عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك البيانات التى يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند توقيعها، وهى كالآتى:
 
1- تاريخ تحرير العقد.
2- جميع البيانات الخاصة بطرفى التعاقد-:
أسماء المتعاقدين لكيان القانوني لكل منهما ووصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته وعنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية وجهد التغذية والقدرة التعاقدية ومكان تركيب العداد.
3- مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.
4- تحديد التزامات طرفى التعاقد.
5- تحديد قيمة المقابل النقدى للطاقة الكهربائية الموردة.
6- تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.
7- الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.
8- توقيع العقد.

الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

عقود الكهرباء

عداد كهرباء



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