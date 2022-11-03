بيانات يجب توافرها فى عقود الكهرباء.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك البيانات التى يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند توقيعها، وهى كالآتى:

1- تاريخ تحرير العقد.

2- جميع البيانات الخاصة بطرفى التعاقد-:

أسماء المتعاقدين لكيان القانوني لكل منهما ووصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته وعنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية وجهد التغذية والقدرة التعاقدية ومكان تركيب العداد.

3- مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.

4- تحديد التزامات طرفى التعاقد.

5- تحديد قيمة المقابل النقدى للطاقة الكهربائية الموردة.

6- تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

7- الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

8- توقيع العقد.