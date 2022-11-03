انطلاق ملتقى النيل الدولى للفنون بالأقصر بمشاركة 30 فنانا من 6 دول

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات ملتقى النيل الدولي للفنون، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وذلك ضمن احتفالات مصر بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، بمشاركة 30 فنانا من 6 دول أجنبية.

وفي هذا الصدد يقول الفنان التشكيلي محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الملتقي، أن الملتقى يقام خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمدينة الأقصر، وذلك فى الذكرى المئوية لاكتشاف أهم مقبرة في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وهي مقبرة الملك توت عنخ آمون، بمشاركة 30 فنان من 6 دول أجنبية هم روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا والسودان والأردن ومصر، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي.

وأضاف الفنان محمد حميدة، فى بيان صحفى، أن الملتقى يشارك فيه فنانون تشكيليون من دول مختلفة يحاكون في أعمالهم الفنية الضوء على توت عنخ آمون وكنوزه وتساهم هيئة تنشيط السياحة بدعم الملتقى بشكل كامل إيمانًا منها بدور الفنون والقوى الناعمة لمصر في تنشيط السياحة وإظهار الشكل الحضاري لمصر أمام العالم بالتعاون مع أوستراكا للفنون، مشيرًا إلى أنه جاري تنظيم زيارات سياحية لمعابد الأقصر المختلفة، خلال فعاليات الملتقى.

ويقام معرض الختام عن يوم 5 نوفمبر المقبل تحت اسم معرض "توت" احتفالًا تشكيليًا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، بعرض اللوحات الفنية المميزة التي رسمها خلال الملتقى لتاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون التى تعتبر المقبرة الأشهر فى العالم أجمع.



المشاركون فى فعاليات ملتقي النيل الدولي للفنون



انطلاق فعاليات ملتقي النيل الدولي للفنون



جانب من فعاليات ملتقى النيل الدولى بالأقصر



فعاليات ملتقي النيل الدولي للفنون بمدينة الأقصر



ملتقي النيل الدولي للفنون إحتفالاً بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون



