انطلاق مبادرة "كفالة صحية" لدعم الطفل اليتيم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، عن استكمال دعمها للأطفال الأيتام بمحافظة كفرالشيخ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك من خلال مبادرة "كفالة صحية" لدعم الطفل اليتيم، حيث يجري توفير كفالة وعلاج الطفل اليتيم، مؤكدة أن الطفل اليتيم على رأس أولوياتها وتمكينهم من تلقي العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن مبادرة كفالة صحية لدعم الطفل اليتيم جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة كفر الشيخ الأشد احتياجاً، من خلال علاجهم في أفضل المراكز الطبية، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، بدعم مؤسسة الأورمان.