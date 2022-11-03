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انطلاق الفوج الثانى عشر للطلاب الوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:28 ص
انطلاق الفوج الثانى عشر للطلاب الوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية معسكر ابو بكر الصديق بالأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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انطلق صباح اليوم الخميس، الفوج الثاني عشر لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها وزارة الأوقاف.
 
ويستمر المعسكر من اليوم الخميس، حتى السبت، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، تحت عنوان: "السلام مع النفس والبيئة والكون"، بحضور الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام الإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
الجدير بالذكر أن يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم الثقافية والسياحية والأثرية بالمحافظة، ويستضيف المعسكر (31) طالبًا من الطلاب الوافدين من دول: (إندونيسيا، بنجلاديش، تايلاند، أوزبكستان، أفغانستان، الهند، نيجيريا، بوركينا فاسو)، كما يتناول عدة محاضرات عن السلام مع النفس والبيئة والكون.

معسكر ابو بكر الصديق بالأوقاف

الأوقاف

الاوقاف اون لاين

الحفاظ على البيئة



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