اليابان تمنح وزير التعليم العالى الأسبق هانى هلال "وسام جلالة الإمبراطور"

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أعلنت حكومة اليابان تتويج وزير التعليم العالى الأسبق الدكتور هانى هلال، والرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد الجوهرى، بوسام جلالة إمبراطور اليابان، تقديرًا لمساهماتهم الكبيرة فى تعزيز العلاقات وتقوية أواصر الصداقة بين اليابان ومصر.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - فى بيان اليوم الخميس، أن الدكتور هانى هلال، شارك بشكلٍ نشط منذ مرحلة نشأة فكرة تأسيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تُعد من المشروعات الرائدة فى التعاون فى مجال التعليم بين اليابان ومصر.

كما قام فى عام 2009، بالتوقيع نيابةً عن الحكومة المصرية، جنبًا إلى جنب مع وزيرة التعاون الدولى حينها الدكتورة فايزة أبو النجا على اتفاقية إنشاء الجامعة.

وساهم كذلك فى الإعداد والتنفيذ السلس لمجموعة واسعة من المشاريع اليابانية، بالاستفادة من خبراته ومعارفه فى مجال التعليم، وذلك فيما يتعلق بالعديد من المساعدات والدعم الذى تنفذه اليابان فى مجال التعليم، بناءً على الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم التى تم الإعلان عنها فى عام 2016، كنتيجة للبيان المشترك بين قادة اليابان ومصر.

وأشارت السفارة إلى أن الدكتور أحمد الجوهرى تولى رئاسة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على مدى ما يقرب من 7 سنوات، حيث كان له خلالها مساهمات كبيرة فى نمو وتطوير الجامعة لتذخر بقدرات بحثية عالية من خلال قبول أعضاء هيئة التدريس اليابانيين بشكلٍ نشط والتعاون مع الشركات اليابانية.

كما ساهم فى تعزيز مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا بين اليابان ومصر، حيث ساهم فى نمو وتنمية الجامعة كقاعدة للبحث والتعليم فى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال قبول الطلبة الأفارقة المبعوثين بشكلٍ نشط، كاستجابة للإعلان عن خطة لقبول الطلبة الأفارقة بمناسبة اجتماع القمة اليابانية المصرية خلال مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية فى أفريقيا.