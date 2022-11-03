العاهل البحرينى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يستقبل بابا الفـاتيكان البابا فرنسيس

استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأعلن الديوان الملكي أنه بدعوة كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يصل إلى البلاد اليوم الخميس الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين، تستغرق أربعة أيام.

ويشارك قداسة البابا خلال زيارته التاريخية في فعاليات ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي يعقد برعاية الملك حمد.

كما يصل إلى البلاد الخميس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في زيارة لمملكة البحرين، تلبية لدعوة كريمة من الملك حمد يشارك خلالها في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي يعقد برعاية جلالة الملك المعظم.

ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيفي البلاد الكريمين والوفد المرافق، متمنياً لهما طيب الإقامة في مملكة البحرين، مقدرًا جهودهما في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية.