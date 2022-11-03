اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العاهل البحرينى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يستقبل بابا الفـاتيكان البابا فرنسيس

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:46 م
العاهل البحرينى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يستقبل بابا الفـاتيكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأعلن الديوان الملكي أنه بدعوة كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يصل إلى البلاد اليوم الخميس الموافق الثالث من شهر  نوفمبر الجاري قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين، تستغرق أربعة أيام.

 
 ويشارك قداسة البابا خلال زيارته التاريخية في فعاليات ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي يعقد برعاية الملك حمد.
 
 كما يصل إلى البلاد الخميس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في زيارة لمملكة البحرين، تلبية لدعوة كريمة من الملك حمد يشارك خلالها في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي يعقد برعاية جلالة الملك المعظم.
 
 ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيفي البلاد الكريمين والوفد المرافق، متمنياً لهما طيب الإقامة في مملكة البحرين، مقدرًا جهودهما في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية.

 


البحرين

حمد بن عيسى

بابا الفاتيكان

شيخ الأزهر



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: انعقاد COP27 فى مصر فرصة فريدة لأفريقيا.. بريطانيا تؤكد أنها لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب.. والسيول تغرق لندن.. بابا الفاتيكان عن مشاركته بمنتدى البحرين للحوار: سأذهب حاجا للسلام والأخوة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:19 م

شيخ الأزهر يتوجه إلى البحرين للمشاركة فى ملتقى الحوار بين الشرق والغرب

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:31 م

بابا الفاتيكان عن مشاركته بمنتدى البحرين للحوار: سأذهب حاجا للسلام والأخوة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:05 م

البطريرك بطرس الراعى من ملتقى البحرين للحوار: نواجه حربا عالمية ثالثة ولا بديل عن التعايش

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة