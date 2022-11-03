الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ندوات بعنوان "إعداد قائد عن التغيرات المناخية" ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت أندية التطوع بمحافظة الأقصر، عدة ندوات بمراكز شباب المحافظة تحت عنوان إعداد قائد عن التغيرات المناخية"، وذلك بمركز شباب الأقالتة ومركز شباب الحسينات، بمشاركة 60 شاب وفتاة من شباب أندية التطوع بمحافظة الأقصر، وإشراف مديري المراكز ومنسقي أندية التطوع، ويأتي هذا البرنامج التدريبي استعداداً لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop 27 والمقرر تنفيذه بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه يتم تنظيم تلك الفعاليات برعاية الإدارة المركزية لتنمية الشباب بإدارة البرامج التطوعية والكشفية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد صلاح رشوان على حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف المشروعات والبرامج التي تساهم في تقديم التوعية للشباب والنشء حول التعرف على التغيرات المناخية، وكيفية مواجهتها والحفاظ على البيئة في ظل استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تحويل مراكز الشباب إلي مراكز شباب خضراء صديقة للبيئة وتفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر" من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك تحت إشراف فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده حسن مديرة إدارة خدمات الشباب، وسارة عبد الملاك منسق أندية التطوع، وقد حاضر في الندوات إيمان خيري محمد.

فيما نفذت أندية السكان بالأقصر جلسة أفلام بمركز شباب الضبعية بالقرنة، وذلك تحت إشراف فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومؤسسة إتجاه لتنفيذ تدريبات، عبر أنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب، بحضور علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، ولمياء خالد وعلاء ثابت منسقى مؤسسة إتجاه بالأقصر، وقام بتقديم جلسة الأفلام المدرب سامح ثابت.