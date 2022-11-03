اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:42 م
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السيطرة على حريق شب داخل برج سكنى فى الفيوم دون إصابات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:43 م
السيطرة على حريق شب داخل برج سكنى فى الفيوم دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بغرفة أعلي برج سكني، بمنطقة باغوص، بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا بنشوب حريق، بغرفة أعلي برج سكني، بمنطقة باغوص، بمدينة الفيوم.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية، والاسعاف الي مكان الحادث، وتبين نشوب النيران في أخشاب داخل الغرفة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



 


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