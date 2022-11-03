السفير الهولاندي يشيد بالتطوير في شرم الشيخ ويهدي المحافظة 45 دراجة

جنوب سيناء ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير "هان ماورتس سخابفلد" سفير هولندا بالقاهرة وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهولندى على أرض مدينة شرم الشيخ للمرة الثانية، وأكد فودة أن مدينة شرم الشيخ أتمت استعداداتها لاستقبال وفود مؤتمر قمة المناخ من مختلف دول العالم ، مؤكداً ان المدينة أصبحت أولى المدن الخضراء صديقة للبيئة.

من جانبه أعرب السفير الهولندى عن سعادته البالغة لاستقبال المحافظ له، وأبدى إعجابه الشديد بالمدينة بعد تطويرها ،وخاصة تطوير منظومة النقل النظيفة مثل الاتوبيسات والتاكسى، وأيضا الاهتمام باستخدام الدراجات و تخصيص مكان لها على طول الطرق الرئيسية، مشيرا أنه سوف يدعم الوفود المشاركة فى المؤتمر بحوالى 45 دراجة، ويتم اهدائها للمحافظة عقب المؤتمر بغرض الحفاظ على البيئة بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن المدينة بالفعل مستعدة وجاهزة لاستقبال وفود المؤتمر، لافتا لأهمية المؤتمر لكل دول العالم لبحث سبل ما يجب ان يتم مستقبلا للحفاظ على البيئة