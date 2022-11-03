وأصدرت الحكومة اليابانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس - تحذيرا من نوع "جيه-الرت" من أن الصاروخ الأول الذي أطلقته كوريا الشمالية سيطير فوق جزيرة هونشو الرئيسية، لكنها صححت الإعلان لاحقا.. قائلة:"إن المقذوفة اختفت من الرادار فوق بحر اليابان".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ ووصفه بأنه "عمل همجي وغير مقبول على الإطلاق".

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ، وفقا للحكومة اليابانية التي أصدرت - في وقت سابق - إنذارا حثت فيه بعض محافظات شمال شرق ووسط اليابان على البقاء في منازلهم.