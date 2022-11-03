التنمية المحلية: جارى تركيب 500 ألف كشاف إنارة موفر للطاقة بالقرى

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة التنمية المحلية أنه تم توريد وتركيب 4 ملايين كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، فى جميع الطرق بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه حتى شهر أكتوبر الماضى.

وأوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها، أنه جارى خلال هذا العام شراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بتكلفة قدرها 650 مليون جنيه، ومن خلال برنامج حياة كريمة يجرى حالياً استكمال إنارة مداخل القرى المدرجة بالبرنامج.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد أهمية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كمشروع قومى عملاق يتابعه بصورة دورية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن مصري بقرى الريف وتغيير حياتهم إلى الأفضل.

وأضاف آمنة أن "حياة كريمة" جاءت لتغير وجه الحياة على أرض المحافظات المصرية وتخدم جميع المواطنين بالقري المستهدفة، مضيفاً أن هناك متابعة وجولات مستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمشروعات "حياة كريمة" على أرض المحافظات.