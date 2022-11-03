البابا فرنسيس: البحرين تقع على طريق لملتقى الشعوب وبلد يتميز بالحيوية

كتب محمد جمال

قال البابا فرنسيس خلال كلمة فور وصوله لمملكة البحرين، إن الشعبوية والتطرف يهددان الجميع، مؤكدا أن سيشارك في منتدى الحوار بين الشرق والغرب من أجل عيش الناس معا في سلام.

وأكد فرانسيس أنه يقدر المؤتمرات الدولية وفرص اللقاء التي تنظمها البحرين خاصة مع التركيز على الاحترام والتسامح، مشيرا إللى أن هذه الأيام تمثل مرحلة ثمينة في مسار الصداقة الذي تكثف أخيرا مع القادة الدينيين المسلمين.

وأشار الفاتيكان إلى أنه لا يجب أن ندع إمكانية اللقاء بين الحضارات والأديان والثقافات تتبخر، مشيرا إلى أن البحرين كانت دائما مكانا للالتقاء والتواصل بين مختلف الشعوب من حول العالم، مؤكدا أن البحرين تقع على طريق لملتقى الشعوب ، وبلد يتميز بالحيوية.