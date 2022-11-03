عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عنان مدير المنطقة الصناعية، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، وياسر الغريب مدير الشئون القانونية، ومحمود العنيمى مدير عام التنمية الاقتصادية، والسيد عوض مدير الاستثمار، والدكتور عماد النجار مدير عام شئون البيئة، وكيميائى حسام حسن مدير مركز تيسير الاعمال، والمهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق، والمحاسب عبدالحليم العواد، ممثل عن مستثمرى المنطقة الصناعية، وممثلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجراءات الواجب تنفيذها بشأن التعامل مع الصرف الصناعى للمصانع بالمنطقة، بهدف الحفاظ على البيئة داخل المنطقة والبيئة المجاورة كما تم مناقشة طلبات المستثمرين الخاصة بالتصرفات العقارية.

وأكد السكرتير العام الاهتمام البالغ من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة لانشطة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية سواء فى جمصة او العصافرة والعمل الجاد من قبل جميع اجهزة المحافظة لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم وذلك فى اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار على أرض الدقهلية وانشاء مصانع متعددة بهدف زيادة الناتج القومى فضلا عن إتاحة فرص العمل الكريمة لأبناء الدقهلية.