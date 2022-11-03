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إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة ميكروباص فى بنى سويف

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:16 ص
إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة ميكروباص فى بنى سويف حادث - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، بعد أن صدمتهم سيارة ميكروباص أمام كوبري الميمون بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص بعد أن صدمتهم سيارة ميكروباص أمام كوبري الميمون بمركز الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم داليا مصطفي مرزوق 26 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالوجه واشتباه كسر بعظمة الأنف، وبباوى فوزى عويس 43 سنة، عامل مصاباً بكسر بالقدم اليسري، ومحمد رمضان عبد الكريم 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.




 


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