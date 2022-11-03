اليوم السابع
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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم.. والكيلو يسجل 35 جنيها

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:01 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم.. والكيلو يسجل 35 جنيها
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن بالأسواق فى تعاملات اليوم الخميس، حيث استقرت أسعار الدواجن وذلك عقب ارتفاع فى سعر الكيلو بالمزارع ليتراوح بين 34 إلى 35 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 41 جنيها إلى 43 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
سعر الفراخ البيضاء بلغ 35 جنيها، سعر الساسو سجل 46 جنيها، والكتكوت الأبيض بين 4.5 إلى 4.75 جنيه والأمهات البيضاء بـ24 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو بين 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
ويضاف على الأسعار المرصودة فى سياق هذا التقرير تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.
 
 
 

أسعار الدواجن

سعر الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم

اسعار الدواجن

الدواجن



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