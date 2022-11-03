آداب حلوان تنظم مؤتمر "الصحوة على عالم جديد تأملات في الأدب واللغويات"

كتب محمد صبحى

نظم قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان المؤتمر الدولى الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات فى الأدب واللغويات والترجمة والحضارة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وعقد المؤتمر برئاسة الدكتورة أريج عبدالحميد ابراهيم رئيس القسم.

وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور وهى التأقلم مع الأزمات، الجائحة والأدب الإلكتروني/ أو أدب المتابعين، الأزمات والانفراجات، الذات ما بعد الأزمة، الرقمنة فى التدريس والتعلم عن بعد، التعليم الهجين وأداء الطلاب ودراسة البيئة والأزمات، الآثار الاجتماعية والنفسية لتدهور البيئة، العلوم الإنسانية الطبية فى زمن الآوبئة.

ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الباحثين للالتقاء والمشاركة فى منصة لمناقشة الجديد فى مجالهم البحثى، إتاحة الفرص لنشر البحوث العلمية، تأكيد دور البحث العلمى فى حل قضايا المجتمع، توثيق التعاون الدولى والثقافى بين الجامعات الأجنبية والمصرية فى مجال دراسة اللغة الإنجليزية وأدابها، إتاحة الفرصة للتعاون فى عمل أبحاث بينية مشتركة بين المهتمين من إعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المختلفة.