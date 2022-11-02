6 أطعمة يجب أن تأكلها كل أسبوع لإنقاص الوزن.. منها بذور الشيا

كتبت ميرفت رشاد

لا يوجد طعام واحد لديه القدرة على إذابة كليوجرامات الوزن الزائد، ولكن هناك الكثير من الخيارات الصحية التي يمكن أن تساعد في دعم جهود إنقاص الوزن عند تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي، ، تحتوي جميع هذه الأطعمة تقريبًا على الألياف أو البروتين والعناصر الغذائية التي توفرها للشعور بالشبع لفترة أطول، يعد تضمينها بانتظام خلال الأسبوع طريقة بسيطة لتحقيق أقصى استفادة من وجباتك، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

1. بذور الشيا



استهلاك حصة من بذور الشيا ، ما يقرب من 2 ملاعق كبيرة ، يلبي 40٪ من احتياجات الألياف اليومية ومن السهل دمجها في الوجبات ، وخاصة الإفطار والوجبات الخفيفة .

2. الأسماك الدهنية



توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بتناول وجبتين من المأكولات البحرية كل أسبوع لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يمكننا الحصول عليها إلا من خلال نظامنا الغذائي، بالإضافة إلى دعم صحة القلب والدماغ .

3. الخضراوات الصليبية



تشمل الخضراوات الصليبية البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل والخضراوات الورقية الداكنة مثل اللفت والجرجير. فوائدها الصحية هائلة ، ويربط عدد متزايد من الأبحاث بين الاستهلاك المنتظم لهذه الخضار وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتقليل الالتهابات .

4. الحبوب الكاملة



تحتوي الحبوب الكاملة مثل المكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني والكينوا على الألياف التي تجعلنا نشعر بالرضا، بالإضافة إلى ذلك ، تفضل أجسامنا وأدمغتنا الطاقة من الكربوهيدرات ، لذا فإن تناول هذه الأطعمة جنبًا إلى جنب مع البروتين والدهون الصحية يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات المكررة والسكر .

5. التفاح



بسبب محتواها العالي من الماء والألياف (تأكد من تناول القشر) ، فإن التفاح منخفض السعرات الحرارية والشبع، تشير الأبحاث إلى أن هذه العوامل تلعب دورًا في مساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن .

6. البيض



البيضة حقًا هي البروتين المثالي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، تبين أن البيض يعزز فقدان الوزن كجزء من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.