25 فنانة من الدول الأوروبية والعربية بملتقى البرلس التاسع للرسم على الحوائط

كفر الشيخ محمد سليمان

تشهد مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ملتقي البرلس الدولي التاسع للرسم على الحوائط، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بحضور 25 فنانا من الهند وصربيا وبولندا وايطاليا والنرويج وتونس والأردن والسعودية ومصر، ويستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر 2022 م حيث تتواكب مع العيد القومي للمحافظة.

قال الفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن ، مؤسس الملتقى ، إنه أراد أن يكون له دور في تنمية محافظة كفر الشيخ، كما يعمل على إزاحة الأفكار الهدامة والرجعية بالفن، فضلًا عن تهذيب الروح ورفع الذائقة وتنمية قيم التسامح والتصالح، والعدل والخير وقبول الآخر، مؤكداً أن الفن قادر على تغيير المجتمعات للأفضل، ونشر السعادة في قلوب المواطنين، وهو أفضل سلاح لمحاربة التطرف، وأنه كلما انغمس أهالي مدينة ما في الأنشطة الفنية فهذا سيقتل أي تطرف من أي نوع يرغب في الحياة بينهم.

وأضاف عبد المحسن لليوم السابع " أن الملتقى التاسع تحت رعاية المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقاف تحت رعاية كريمة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافه، حيث تقام الدورة التاسعة من ملتقي البرلس الدولي للرسم علي الحوائط والمراكب ، في حضور 25 فنانا من الهند وصربيا وبولندا وإيطاليا والنرويج وتونس والأردن والسعودية ومصر، وتقام الدورة التاسعة، ويستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر 2022 م حيث تتواكب مع العيد القومي للمحافظة.

وأكد عبدالوهاب، أن الملتقى يشهد ورش للأطفال، وورش الرسم على الخشب "بقايا الأشجار التي يصنع منها المراكب"، و بقايا القماش الملون وورش المحارة، والأطفال يشاركون الفنانين وشباب الجامعات الرسم لاكتساب الخبرات والاحتكاك بالفنانين.

وقال عبد المحسن ، إن جدران المنازل جزء من أنشطة ملتقى سنوي تقوم به مؤسسته للسنة الرابعة على التوالي، لمدة أسبوعين، وفي كل مرة يدعو فنانين مصريين وأجانب للمشاركة في تنمية المنطقة، لتسويق برج البرلس كمنطقة سياحية لخلق مناخات جديدة للسياحة المصرية بتسليط الأضواء عليها، وجذب فئات مختلفة من جنسيات متعددة للتفاعل مع المنطقة والاطلاع على جمالياتها والتعايش معها وما يتركه ذلك من أثر كبير داخل وخارج مصر لإيصال رسالة أن مصر بلد الأمن والأمان، محاولة خلق فرص عمل جديدة من خلال الجذب السياحي للمنطقة، التواصل بين الفنانين المصريين والأجانب وتقديم موضوعات مستمدة ومستلهمه من تاريخ وتراث المنطقة.

وأضاف عبد المحسن: من بين أهداف الملتقى تنشيط الحياة الثقافية في مدينة برج البرلس بإتاحة المجال أمام مختلف شرائح المجتمع بالتعايش مع مجموعة من الفنانين والمثقفين الذين يقدمون عروض ثقافية وفنية نوعية ذات مضامين فكرية تتماشى مع المجتمع إسهاما في تطوير المجتمع ورفع الذوق العام وتنمية المواهب وتنمية الإحساس بالجمال، وتنمية المشاركة المجتمعية من خلال المهرجان لينمو التفاعل الإيجابي في المجتمع ويتغير السلوك ،ليصبح سلوكا حضاريا من خلال التعامل مع الفنون المختلفة، إشاعة ونشر ثقافة الفرح والبهجة داخل المجتمع البسيط ونشر قيم العدالة والحرية والإنسانية بإيصال حقهم من الثقافة والفن إليهم في دارهم بعيدا عن مركزية المدن الكبرى بحيث يعتاد الناس على الجمال والخير وبث روح التعاون.

وقال عبد المحسن، إن الملتقى حدث فني مهم لفنانين من كل دول العالم، يرسمون بيوت البرلس في وسط الأهالي شباب وأطفال ونساء، كله يتفاعل مع كله في فرحة، ونهتم بإقامة حدث يتفاعل به الجميع، ويترك أثره في النفوس وذاكرة بصرية ووجدانية لن تمحى»،وشدد على أنهم مهتمون بتغيير السلوك للأفضل، واستخدام الفن لإزاحة المساحة التي امتلأت بالتخلف والإحباط والتطرف.

يذكر أن ملتقى البرلس للرسم على الحوائط أقامته مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، في عام 2016، للوصول بالفن بشكل مباشر إلى الجماهير في الشارع.