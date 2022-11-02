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100 سنة توت عنخ أمون.. تعرف على كرسى العرش للفرعون الذهبى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:41 م
100 سنة توت عنخ أمون.. تعرف على كرسى العرش للفرعون الذهبى كرسي العرش
كتب محمد أسعد

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تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
 
ويعتبر كرسى العرش إحدى أهم وأشهر القطع التي عُثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون، صُنع من الخشب المذهب والمزين بالزجاج الملون والأحجار شبه الكريمة.
 
تميز الكرسي بمنظر رائع صُور على ظهره، يظهر فيه الزوجان الملكيان تحت أشعة الشمس، حيث يجلس توت عنخ آمون على عرشه ويرتدي تاجًا وقلادة ومجوهرات، وتظهر زوجته عنخ-إس-إن-آمون واقفة، تقوم بوضع العطر على جسد زوجها، وترتدي أيضًا تاجًا وقلادة ومجوهرات.

وزارة السياحة والآثار

توت عنخ امون

كرسى العرش



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