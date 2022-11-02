وزير التنمية المحلية: تنفيذ 22 ألف كيلو متر طرق بالمحافظات بتكلفة 60 مليار جنيه

نور على

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تم خلال الفترة من عام 2014 حتى شهر أكتوبر الماضى تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بلغ عددها (24198) مشروعا بإجمالى أطوال (22489) كيلو متر بتكلفة قدرهـا (60) مليار جنيه، مشيراً إلى أنه خلال العام المالي الحالى 2023/2022 تم إدرج ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات مبلــغ 13 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة 750 طريق بأطوال حوالي 2200 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظات.

جاء ذلك خلال رد وزير التنمية المحلية على نحو 137 أداة رقابية وجهها النواب للوزير خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وتابع قائلا إن ذلك يأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه خلال برنامج حياة كريمة تم رصد مبلغ 10 مليارات جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة الطرق التي تربط بين المراكز الإدارية وبعضها البعض يخص الطرق المحلية منها مبلغ 5 مليارات جنيه وجار نهو أعمال التنفيذ لهذه المرحلة.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه للحد من الفساد في تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة النقل لمرور لجنة ثلاثية مشتركة من ( الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة التنمية المحلية - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للمرور الميدانى أثناء التنفيذ للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة كما تتولى هذه اللجان أعمال الاستلام الابتدائى للمشروعات التى يتم تنفيذها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد تنفيذ المرافق (إعادة الشئ لأصله) تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشئ لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة استلام الأعمال التى تمت.