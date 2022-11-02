وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بترقية 3122 معلما

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 213 بتاريخ 2022/11/2 بترقية 3122 معلمًا بمختلف المحافظات.

ونص القرار على أن يمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية (الذي استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين ) - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.

كما نص القرار، على أنه يتم نقل شاغلي الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم/أخصائي/أمين مكتبة، ويتم نقل شاغلي الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/ أخصائي أول/أمين مكتبة أول، ونقل شاغلي الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ"/أخصائي أول "أ"/ أمين مكتبة أول "أ"، وذلك وفقًا للقانون.

واختتم نص القرار: "يصدر المحافظون -كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة الأولى من القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.