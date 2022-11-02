نقيب أطباء بورسعيد: النقابة بصدد إنشاء نادى اجتماعى بأرض النوادى بـ25 مليون جنيه

بورسعيد ـ محمد فرج

أكد الدكتور صفوت قوطة نقيب أطباء بورسعيد خلال تصريحات صحفيه لـ"اليوم السابع" أن النقابة حالياً بصدد تحديث اللائحة التنفيذية لآداب المهنة حفاظاً على والمبادئ بين فريق أطباء الأسنان، فضلاً عن وضع قانون للعقوبات التى تفرضها النقابة على الأطباء المحاليين لآداب المهنة، لافتا : أن التعامل مع المرضى مهنياً وأخلاقيا والتعامل مع الأطباء وبعضهم أخلاقياً فى إطار آداب المهنة بكل مالها وما عليها من أخلاقنا الجميلة.

وأشار قوطة أن النقابة تشارك فى القوافل الطبية لخدمة أهالى قرى الجنوب وقرى سهل الطينة وبحر البقر وأم خلف والكاب فضلاً عن تقديم الخدمات لأهالى المناصرة والجربعة والديبة لتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية مع مراعاة تحويل المرضى اللذين يحتاجون لإجراء جراحات الأسنان بمستشفى السلام الدولى .

مؤكداً أن النقابة بصدد إنشاء نادى إجتماعى بأرض النوادى على مساحة 3200 متر مربع ويضم ثلاث طوابق و ملاعب وحمام سباحة وصالة إجتماعات وموتلات لإستقبال الوفود لجذب لجذب وتنشيط السياحة الداخلية.

ومن جانبه أكد قوطة أن النقابة ساهمت فى حل أزمة المخدر "البنج " بالإتفاق مع النقابة العامة حتى يتسنى لها الحد من إرتفاع أسعاره بالسوق السوداء .

ومن جهة اخرى أكد أن أعضاء نقابة الأسنان ببورسعيد 700 طبيباً وكلهم بفضل الله يتمتعون بحسن الخلق والكفاءة المهنية التى يتميز بها أطباؤنا فى الوحدات والمراكز والمستشفيات.

وفى ذات السياق أكد أن هناك العديد من الخدمات التى تقدمها النقابة وفى مقدمتها زيادة المعاشات فضلاً عن تسهيل كافة الإجراءات للذين انتهت خدمتهم عرفانا لما قدموه خلال مشوارهم الطبى فى خدمة المرضى.