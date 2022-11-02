اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: ننتظر إشارات واضحة من كييف بشأن استئناف عملية التفاوض

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:10 م
موسكو: ننتظر إشارات واضحة من كييف بشأن استئناف عملية التفاوض زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تزال تنتظر إشارات مباشرة من جانب كييف حول رغبتها في استئناف عملية التفاوض في ضوء الأوضاع الإقليمية الجديدة.
 
وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "ما زلنا ننتظر إشارات واضحة لا لبس فيها من جانب النظام في كييف حول رغبته في استئناف عملية التفاوض مع أخذ الحقائق الإقليمية الجديدة والوضع على الأرض في عين الاعتبار".
 
وشددت المتحدثة على أن السلطات الروسية "كانت دائما ملتزمة بالطرق الدبلوماسية لتسوية أي نزاع".. مُضيفة: "اليوم نحن مستعدون أيضًا للجوء إلى مثل هذه الأساليب لكن يجب القول مرة أخرى إنه لا يمكننا تجاهل الواقع والوقوف مكتوفي الأيدي".
 
يُذكر أن في أواخر أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارًا من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استبعاد أي محادثات على الإطلاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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