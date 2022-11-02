مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من بولندا بعد توقف 10 سنوات.. صور

كتب محمود عبد الغني

استقبل مطار طابا الدولى، اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة "LOT" القادمة من بولندا، بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات، ومن المقرر، أن يكون جدول التشغيل بواقع رحلتين أسبوعياً طوال الموسم الشتوى.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية القادمة إلى مصر.

واستقبل المطار أول رحلة بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرا عن الترحيب بعودة رحلات الشركة البولندية مرة أخرى، وقام فريق العلاقات العامة فى مطار طابا بالترحيب بالسائحين وتيسير إجراءات وصولهم .