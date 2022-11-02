اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من بولندا بعد توقف 10 سنوات.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:33 م
مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من بولندا بعد توقف 10 سنوات.. صور مطار طابا الدولي يحتفل بعودة الرحلات البولندية
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مطار طابا الدولى، اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة "LOT" القادمة من بولندا، بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات، ومن المقرر، أن يكون جدول التشغيل بواقع رحلتين أسبوعياً طوال الموسم الشتوى.
 
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية القادمة إلى مصر.
 
واستقبل المطار أول رحلة بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرا عن الترحيب بعودة رحلات الشركة البولندية مرة أخرى، وقام فريق العلاقات العامة فى مطار طابا بالترحيب  بالسائحين وتيسير إجراءات وصولهم .
 
image_6483441 (5)
 
image_6483441 (4)
 
image_6483441 (6)
 

 


مطار طابا

وزارة الطيران

تنشيط السياحة

اخبار المطار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة