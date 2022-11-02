محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الاستثمار السابقة عضو مجلس أمناء بيت الزكاة

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، بديوان عام محافظة بوسعيد، وذلك خلال زيارتها لمدينة بورسعيد اليوم.

ورحب اللواء عادل الغضبان بالدكتورة سحر نصر، مثنيا على جهودها المثمرة في محافظة بورسعيد خلال توليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، مستعرضا أوجه التنمية والطفرة التي شهدتها بورسعيد في عدد من المجالات، في إطار خطة الدولة لوضع بورسعيد في طريق التنمية المستدامة، وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات بين الجانبين.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة سحر نصر الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب، معربة عن فخرها بما تشهده محافظة بورسعيد من أعمال تنموية على أعلى مستوى، وجعلها مدينة نموذجية من الطراز الأول، كما أشادت بجهود تنمية القطاع الصناعي والاستثماري بمحافظة بورسعيد والتي تشهد نقلة نوعية في مجال الصناعة والاستثمار حاليا.



محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الاستثمار السابقة