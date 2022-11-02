محافظة أسوان تستمع لشكاوى 30 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى

أسوان – عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة، بمواصلة اللقاء الأسبوعى بالمواطنين والاستماع لشكوى 30 مواطن ومواطنة، مشدداً بسرعة بحث ودراسة جميع المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها من أجل المساهمة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وذلك وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء وجه الدكتور محمد أبو غنيمة مسئولى التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " بتوفير إعانات مؤقتة لمدة 6 أشهر، مع صرف مساعدات مالية عاجلة، وذلك لعدد 21 من المواطنين، من أجل سد احتياجاتهم المعيشية، وتوفير العلاج المناسب لبعض الحالات المرضية.

كما كلف الدكتور محمد أبو غنيمة مسئولى مجلس مركز ومدينة أسوان بدراسة حالة 7 من المواطنين لتوفير باكيات لهم ضمن السويقات الجديدة التى تم إنشاؤها فى مناطق مختلفة بالمدينة لمساعدتهم فى توفير مصدر دخل مناسب لرعاية أسرهم بالشكل المطلوب، مع قيام مسئولى القوى العاملة بدراسة توفير فرص العمل المناسبة لعدد 2 من المواطنين وفقاً لمهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية .



