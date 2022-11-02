اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة أسوان تستمع لشكاوى 30 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:24 ص
محافظة أسوان تستمع لشكاوى 30 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى جانب من اللقاءات
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة، بمواصلة اللقاء الأسبوعى بالمواطنين والاستماع لشكوى 30 مواطن ومواطنة، مشدداً بسرعة بحث ودراسة جميع المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها من أجل المساهمة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وذلك وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء وجه الدكتور محمد أبو غنيمة مسئولى التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " بتوفير إعانات مؤقتة لمدة 6 أشهر، مع صرف مساعدات مالية عاجلة، وذلك لعدد 21 من المواطنين، من أجل سد احتياجاتهم المعيشية، وتوفير العلاج المناسب لبعض الحالات المرضية.

كما كلف الدكتور محمد أبو غنيمة مسئولى مجلس مركز ومدينة أسوان بدراسة حالة 7 من المواطنين لتوفير باكيات لهم ضمن السويقات الجديدة التى تم إنشاؤها فى مناطق مختلفة بالمدينة لمساعدتهم فى توفير مصدر دخل مناسب لرعاية أسرهم بالشكل المطلوب، مع قيام مسئولى القوى العاملة بدراسة توفير فرص العمل المناسبة لعدد 2 من المواطنين وفقاً لمهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية .


 

 


اللقاء الاسبوعى للمواطنين

شكاوى المواطنين

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة