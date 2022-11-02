اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:56 م
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مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى يوجه برقية تأييد للرئيس السيسى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:34 م
مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى يوجه برقية تأييد للرئيس السيسى جانب من المؤتمر
كتبت آية دعبس

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وجه المشاركون فى مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والحوار الوطنى، المنعقد بمقر النقابة العامة للمعلمين، برقية تأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعما لاستقرار الدولة والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق أمن وأمان وتنمية الوطن الذى نستظل جميعا تحت رايته. 
 
وجاء نص البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
إن أعضاء النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذين استضافتهم نقابة المعلمين ، نثمن جميعا دعوتكم الراقية للحوار الوطني ، ونؤكد في مؤتمرنا أن مصر معك في أمان وأهلها في سلام ومستقبلها في ضمان.
 
ولأجل ذلك فإننا أعلنا قولا واحدا وبقلب واحد أننا مع قيادتنا السياسية قولا وفعلا قلبا وقالبا في كل ما تتخذ من قرار واثقين كل الثقة أننا على الحق .
 ‏
ونؤكد لسيادتكم أن المكاشفة التي أرسيتم معالمها قد غرست الثقة وأنبتت نضوجا فكريا، يحول بين عقولنا ودعوات الهدم والإفساد.

اتحاد النقابات المهنية

نقابة المعلمين

خلف الزناتى

الرئيس

النقابات المهنية



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