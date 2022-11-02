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لندن: رئيس الوزراء البريطانى يحضر قمة المناخ cop 27 فى مصر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:22 م
لندن: رئيس الوزراء البريطانى يحضر قمة المناخ cop 27 فى مصر ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت الحكومة البريطانية فى بيان إن رئيس الوزراء ريشى سوناك سيحضر قمة المناخ كوب 27  في مصر.

وقال داونينج ستريت إن ريشى سوناك كان مشغولًا جدًا في التحضير لميزانية 17 نوفمبر لكنه قرر حضور قمة المناخ.

ريشى سوناك قمة
ريشى سوناك قمة

 

وقال فى تغريدة على تويتر إنه لا يوجد رفاهية بدون اتخاذ إجراءات حاسمة فى قضية تغير المناخ ولا يوجد أمن طاقة دون الاستثمار فى الطاقة المتجددة. وأكد "لهذا سأحضر قمة المناخ فى مصر الأسبوع المقبل، للإضافة على إرث  جلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام."

 

وأكد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ، الثلاثاء ، أنه سيحضر Cop27 في شرم الشيخ.

 

من المقرر أن يحضر العديد من قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP).

 

كما ستحضر رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون هذا الحدث.

 

بالأمس ، قال المتحدث الرسمي باسم سوناك إنه تم إحراز "تقدم كبير" في البيان المالي.

 

 


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شرم الشيخ

مصر



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