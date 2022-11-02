لندن: رئيس الوزراء البريطانى يحضر قمة المناخ cop 27 فى مصر

كتبت رباب فتحى

قالت الحكومة البريطانية فى بيان إن رئيس الوزراء ريشى سوناك سيحضر قمة المناخ كوب 27 في مصر.

وقال داونينج ستريت إن ريشى سوناك كان مشغولًا جدًا في التحضير لميزانية 17 نوفمبر لكنه قرر حضور قمة المناخ.



ريشى سوناك قمة

وقال فى تغريدة على تويتر إنه لا يوجد رفاهية بدون اتخاذ إجراءات حاسمة فى قضية تغير المناخ ولا يوجد أمن طاقة دون الاستثمار فى الطاقة المتجددة. وأكد "لهذا سأحضر قمة المناخ فى مصر الأسبوع المقبل، للإضافة على إرث جلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام."

وأكد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ، الثلاثاء ، أنه سيحضر Cop27 في شرم الشيخ.

من المقرر أن يحضر العديد من قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP).

كما ستحضر رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون هذا الحدث.

بالأمس ، قال المتحدث الرسمي باسم سوناك إنه تم إحراز "تقدم كبير" في البيان المالي.