علوم سوهاج تنظم دورة تدريبية عن "كيفية كتابة الرسالة العلمية وإدارة المراجع"

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم جامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "كيفية كتابة الرسالة العلمية وإدارة المراجع"، والتي استهدفت الهيئة المعاونه لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين، حيث استمرت على مدار يومان، بمقر المعامل الافتراضية بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة ان الجامعة حريصة على تنظيم مثل تلك الدورات، والبرامج التدريبية وذلك من أجل رفع الكفاءات في مجال البحث العلمي والعملية التعليمية، ومساعدة الباحثين بالجامعة على التقدم والمنافسة، للحصول على منح ومشاريع من مختلف الجهات المانحة.

وأشاد عبدالخالق بدور أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم في النشر العلمي، حيث تم نشر 429 بحث علمي في عام 2021 معظمها منشور في مجلات عالمية ذات تصنيف عالي.

وأضاف الدكتور حازم المشنب أن تلك الفاعلية تأتي ضمن خطة وكالة الدراسات العليا بالكلية لدعم شباب الباحثين وتطوير البحث العلمي، حيث تعتزم الكلية على عقد مجموعة من المحاضرات وورش العمل المختلف في تخصصات كتابة الأبحاث العلمية والنشر العلمي في مجلات ودوريات عالمية ومصنفة، إلى جانب دورات تدريبية عن استخدام المكتبة الرقمية.

وأوضح الدكتور حسين عبدالحفيظ أن كلية العلوم تعد رائدة البحث العلمي وقاطرته على مستوى الجامعة لما تتميز به الكلية من تعدد التخصصات البحثية، ووجود كوكبة متميزة من الأساتذة في جميع المجالات والمختبرات البحثية المجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، مضيفاً انه شارك بورشة العمل عدد ٤٥ من المعيدين والمدرسين المساعدين وشباب الباحثين بالجامعة، حيث قام بالتدريب العملي لهم الدكتور محمود هارون محمد مدرس مساعد بالكلية، مضيفاً ان ورشة العمل تناولت تدريب الهيئة المعاونة على استخدام البرامج الحديثة في تحرير النصوص، إدارة المراجع والصور وغيرها، بالإضافة إلى أخلاقيات البحث العلمي، وكيفية تسجيل الرسائل العلمية في مواقع البحث العلمي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، و مناقشة كيفية الحصول على دعم مادي للبحث من الجهات المعتمدة.