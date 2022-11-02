علاء السعيد مساعدا لرئيس شركة مترو الأنفاق للصيانة المدنية

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس على الفضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة ، حفل تكريم المهندس محمد الغرباوى مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية و هندسة السكة وذلك لبلوغه سن المعاش و تقديرا لمجهوداته البارزة وعطائه المستمر طوال فترة عمله بالشركة.

فى هذا السياق ذاته، أصدر المهندس على الفضالى العضو المنتدب للشركة، قرار بتكليف المهندس علاء السعيد للعمل مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية وهندسة السكة خلفا للمهندس الغرباوى.

بدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها المهندس على الفضالي والمهندس خالد صبره، تحمل معانى الشكر و التقدير و العرفان للغرباوى فى يوم تكريمه، مؤكدا على أن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص وكذلك شكر لما قدموه طيلة حياتهم العملية مشيدآ بالجهد الذى بذله وعمله الدؤوب متمنيآ له دوام الصحة و التوفيق والنجاح.

كما حرص جميع الحضور على إلقاء كلمة حب وتقدير فى يوم تكريم الغرباوى متمنيين له بداية حياة جديدة مليئة بالنجاحات المستمرة.

جاء ذلك التكريم بحضور المهندس احمد عبد الحافظ مساعد رئيس الشركة للتسويق والايرادات ، والمهندس احمد حسن مساعد رئيس الشركة الهندسة الكهربائية، والمهندس عصام منير مساعد رئيس الشركة للتحكم المركزى والمهندس ايهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثانى، والمهندس محمد ابو العلا مساعد رئيس الشركة للمهمات والمخازن ، والمهندس محمد ابو بكر مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة، والمهندس محمد بدوى والمهندس اشرف عبد السلام مساعدى رئيس الشركة سابقآ.

واختتم الحفل بكلمة ألقاها المهندس محمد الغرباوى تقدم من خلالها بخالص شكره وعرفانه وسعادته بهذا التكريم، ثم قام بالتقاط الصور التذكارية وسط سعادة عارمة من جميع الحضور، مع تقديم بعض الهدايا التذكارية التى تعبر عن كم الحب والتقدير لشخص أجمع على حبه كل من تعامل معه، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكرية معه.