طلاب النقل بالمدارس يؤدون امتحان شهر أكتوبر.. صور

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس عقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث أوضحت المديريات التعليمية أن الاختبارات تستهدف منهج شهر أكتوبر والأسئلة راعت ما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن، لافتة إلى أن امتحان الشهر مخصص له 10% من درجات الطالب ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات شهرى أكتوبر ونوفمبر.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم رصد كافة الظواهرة التى صاحبت إجراء الامتحانات الشهرية التي تجريها المدارس في الوقت الحالي لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو اتخاذ اللازم لاستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة، وتذليل أى عقبات فى سبيل إتمام الامتحانات على أكمل وجه.

كانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، حيث يؤدى التلاميذ 3 اختبارات بكل فصل دراسى.