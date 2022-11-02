"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ1512 حالة فى قرية النصر 6 بمركز العدوة

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية النصر 6 التابعة لمركز العدوة، خلال يومى 31 أكتوبر و1 نوفمبر الجارى، حيث تم الكشف الطبى على 1512 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 360 حالة جراحة، 420 حالة أطفال، و287 باطنة، 94 نساء، 109 أسنان، 205 جلدية، و57 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 189 مترددا، و32 حالة موجات صوتية و3 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ121 مترددا، وخلع اسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ 103 مترددين، وذلك من خلال 12 عيادة متنقلة.