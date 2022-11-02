رئيس الجزائر يؤكد دعم استضافة مصر لقمة المناخ فى شرم الشيخ

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

أعرب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون عن دعمه الكامل لجهود مصر في استضافة قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، وذلك في كلمته الختامية لفاعليات القمة العربية.

وعبر تبون، في كلمته الختامية بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية، عن عميق امتنانه، للجهود الكبيرة من قبل كافة الدول العربية لتحقيق أهدافها، في ظل النجاح في تحقيق توافق بين الدول المشاركة.

وأضاف تبون إن القمة شهدت العديد من الرؤى الحكيمة، التي تناولت مختلف القضايا المطروحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، عبر الدعوة الموحدة لإحياء مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام والدعوة لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واعتبر أن القمة نجحت، عبر قراراتها الطموحة، في خلق يقين في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المشتركة.