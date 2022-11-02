وقال بوغالي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد القمة العربية في الجزائر - "إن القضية الفلسطينية تظل هي جوهر القضايا العربية، وفي صلب مناقشات هذه القمة، التي تعد فرصة سانحة للوصول إلى موقف عربي قوي وموحد، والدفاع على القضايا والحقوق العربية، والمحافظة على القرار السيادي للدول".

وأشار إلى أن هناك توافقا عربيا واسعا فيما يخص بنود "إعلان الجزائر"، الذي من المقرر الإعلان عنه عقب اختتام أعمال القمة اليوم، مشددا على أن انعقاد القمة يأتي في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متقلبة، وهو ما فرض تحديات كبيرة تتطلب ضرورة تعزيز التنسيق العربي لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن القادة العرب أيقنوا أنهم بحاجة إلى رد فعل عربي موحد لمواجهة الأخطار الناتجة عن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض بلدان المنطقة مثل ليبيا واليمن والسودان وسوريا، وكذلك بحاجة إلى توحيد المواقف المشتركة لمواجهة حالة الاستقطاب المتزايد في العالم.