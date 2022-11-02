ديلى ميل: خطة طوارئ بريطانية لمواجهة انقطاع التيار الكهربائى فى الشتاء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الوزراء البريطانيين وضعوا خطط طوارئ لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.

وتحذر الوثائق الحكومية التي تحمل علامة "حساسة رسمية" من أن إمدادات الغذاء والماء والنقل والاتصالات يمكن أن تتعطل بشدة لمدة تصل إلى سبعة أيام في "أسوأ السيناريوهات المحتملة " في حالة انقطاع التيار الكهربائي على المستوى الوطني.

ويقوم مسئولو الحكومة باختبار الإجهاد - برنامج Yarrow – وهو الخطة السرية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي والتي تتضمن إعطاء الأولوية لتوفير الطعام والماء والمأوى للشباب وكبار السن ، وكذلك أولئك الذين لديهم مسئوليات رعاية - وسط مخاوف من اندلاع أزمة طاقة هذا الشتاء بسبب العملية الروسية العسكرية فى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه تم وضع الخطة المشتركة بين الوزارات لأول مرة العام الماضي قبل أن يبدأ فلاديمير بوتين العملية العسكرية في محاولة لتحسين التخطيط والمرونة في حالة حدوث خطأ كبير في الشبكة الوطنية.

ومن المفهوم أن نوع الخطأ الفني المتصور في الخطط يشمل هجومًا من قبل قوة أجنبية معادية على كابلات الطاقة تحت الماء – وذلك في أعقاب الهجمات على خطوط أنابيب الطاقة نورد ستريم في بحر البلطيق التي ألقي باللوم فيها على موسكو - بالإضافة إلى أضرار الفيضانات والعواصف الرعدية .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه مكتب الأرصاد الجوية من زيادة فرصة حدوث شتاء أكثر برودة من المعتاد هذا العام ، مما قد يزيد من الضغط على إمدادات الغاز والكهرباء.

ويستعد برنامج Yarrow لوضع أكثر خطورة من تلك التي حددتها الشبكة الوطنية الشهر الماضي ، والتي حذرت من انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات.

وتتوخى الخطط تلبية 60٪ من الطلب على الكهرباء عندما يتم منح الأسر والشركات "وصولاً متقطعًا" إلى إمدادات الحصص التموينية. سيتم إعطاء الشركات المنزلية إشعارًا مدته 24 ساعة بالانقطاع المخطط له ، ويمكن نشر الخطة لمدة تصل إلى أسبوع قبل الانقطاع.