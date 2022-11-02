داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر: الأضواء تقدم حلول تعليمية متكاملة

كتب محمود طه حسين

- توفير 10آلاف فيديو لشرح المناهج وأكبر بنك أسئلة مكون من 500 ألف سؤال تطبيق الأضواء: من أفضل التطبيقات التعليمية فى مصر وفقا لتصنيف جوجول



ـ رحلة تعليمية متكاملة تقدمها الأضواء من خلال الكتب المطبوعة والموقع الإلكترونى وتطبيق الهواتف الذكية



- يقدم تطبيق الأضواء مراجعات وأسئلة وشرح للمقررات للطلاب وتقديم تقارير لولى الأمر لمعرفة مستوى ابنه.



- سلسلة فيديوهات "إعرف" للمدرسين وأولياء الأمور لتعريفهم بالمحتوى والأمور الأساسية فى تناول المناهج الجديدة



ـ إطلاق تطبيق "رحلتى" للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى للمساعدة على فهم الدروس والتطبيق مبنى على الألعاب.

أكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، أن مؤسسة دار نهضة مصر، لها باع وتاريخ كبير فى بناء المناهج الدراسية يقترب من 85 عاما، داخل مصر وخارجها، وهذا الأمر هو ما يميز نهضة مصر وكتاب الأضواء، حيث تقوم المؤسسة بتأليف المناهج وتقدم كتاب خارجى مميز لأنها تعرف ما يحتاجه الطالب من شرح أفضل وأسئلة بطريقة معينة تساعده على الفهم والتطبيق والتحليل ليصل إلى طرق التعلم الحديثة التى تطبقها وزارة التربية والتعليم.

وقالت داليا إبراهيم، فى حوار "لليوم السابع": الفريق الذى يعمل فى تأليف المناهج والمحتوى الإلكترونى لكتاب الأضواء يصل إلى ما يقرب من 290 عضوا متخصص وهذا رقم كبير، وإلى نص الحوار:

ـ ما الذى يميز كتاب الأضواء وجعله مكمل فى السوق؟

نحن نقوم بتطوير وتحديث الأضواء عام بعد عام حيث يتم عمل أبحاث تسويقية لقياس رأى المعلمين فى كل مادة حول المحتوى الذى يقدمه كتاب الأضواء لطلابه وأيضا أبحاث تسويقية لأولياء الأمور والطلاب حسب الفئة والمرحلة العمرية. وطول الوقت يعيش كتاب الأضواء مع المستخدم الحقيقى وهذا أمر مهم، فكتاب الأضواء دائما يلبى طلبات المستهلك.

ـ كيف يتم إجراء الأبحاث التسويقية وما هى الشرائح المستهدفة فى فئة الطلاب؟

ـ يتم التعاقد مع شركات كبيرة لإجراء الأبحاث، فمثلا شريحة الأطفال من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائى تكون الأم هى الأساس فى البحوث التسويقية، ومن الصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائى، يكون هناك توازن بين دور الأم والمعلم وفى صفوف المرحلة الثانوية يكون الطالب والمعلم هم الشريحة المستهدفة فى قياس مدى رضاهم عن محتوى كتاب الأضواء، فكل شريحة لها طريق بحث وأيضا يتم استطلاع رأى المكتبات، وهناك فرق تذهب للمعلمين لاستطلاع رأى المعلم فى المنهج الذى يقوم بتدريسه، وكتاب الأضواء دائما يتم تحديثه سنويا وطباعته بشكل سنوى، كما يراعى تصميم كتاب الأضواء طريقة عرض المحتوى بطريقة شيقة تستهدف فهم الطالب للمحتوى من خلال الأسئلة وأيضا المعلومة حتى يكتسب الطالب مهارة معينة، كما تحرص نهضة مصر على احترام القارئ أو المستهلك من خلال تقديم كتاب الأضواء على أفضل أنواع ورق طباعة وأحدث التصميمات وأكثرها جاذبية وملائمة لكل فئة عمرية.

وتم تطوير وتحديث سلسلة الأضواء ومحتواها التعليمى ليساعد الطالب على استيعاب المادة التعليمية بصورة أفضل لتطوير مهاراته واكتساب مهارات جديدة من خلال تقديم رحلة تعليمية متميزة.

ـ كيف بدأ تقديم المحتوى الإلكترونى لكتاب الأضواء؟

1998 تم تأسيس شركة متخصصة للتحويل الرقمى أو الإلكترونى وتم عرض المحتوى على سيديهات وكان يتم بيع نسخة الـ" cd منفردة ثم تم دمجها مع نسخة كتاب الأضواء بشكل مجانى. وفى 2001 تم تأسيس موقع إلكترونى للأضواء، ليصبح أكبر موقع تعليمى مجانى فى مصر، وفى عام 2018 تم اطلاق تطبيق الأضواء، وفى 2020 أضفنا الكود الذكى “Smart Code” على الكتاب المطبوع والذى يمكن الطالب من الدخول واستخدام تطبيق الأضواء الإلكترونى والاستفادة من تجربة تعليمية تفاعلية تخدم الطالب والمعلم وولى الأمر، كما أن ربط الكتاب بالتطبيق قيمة مضافة تنفرد الأضواء بتقديمها؛ حيث يحصل الطالب مجانًا على كل مزايا التطبيق من محتوى تفاعلى وفيديوهات شرح وبنك أسئلة ضخم والعديد من المزايا الأخرى بمجرد استخدام الكود الذكي.

ـ ما هى المميزات التى يقدمها تطبيق الأضواء للطالب وكم عدد الفيديوهات بالتطبيق؟

يضم تطبيق الأضواء حوالى 10 آلاف فيديو تخطت الـ5 ملايين مشاهدة، وأكبر بنك أسئلة مكون من 500 ألف سؤال وفكرة التطبيق قائمة على مفهوم التعليم من خلال التحفيز والتى تعمل على زيادة تفاعل الطلاب مع المادة التعليمية،، كما أن التطبيق جارى التحديث عليه بشكل كبير ويتم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فيه لضمان تجربة تعليمية فردية تتلاءم مع احتياجات ومستوى كل طالب على حده.

ـ كيف يدعم الأضواء المعلم وولى الأمر؟

يقدم تطبيق الأضواء تقارير لولى الأمر لمعرفة مستوى أبنه، من خلال حساب له على التطبيق، حتى يتمكن ولى الأمر من معرفة حجم ما قام الطفل بمذاكرته ونتيجة امتحانه الخاص بحل الأسئلة الموجودة وأيضا يوجد قسم مخصص للمعلم يتمكن من خلاله انشاء امتحانات مختلفة للطلاب بصورة منتظمة، إضافة إلى تقديم تقارير أداء الطلاب ليعرف نقاط القوة والضعف للعمل عليها لدى الطلاب. ولدينا 25 ألف معلم سجلوا على موقع الأضواء.

وقالت داليا إبراهيم: تطبيق الأضواء يقدم رحلة دمها خفيف للطالب، فكل ما بيتقدم فى مذاكرته زى مثلا حل امتحان معين، يكتسب نقاط وهذه النقاط تؤهله للحصول على هداية حيث أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات تمنح هدايا مختلفة للطلاب وهذه الميزة تساهم فى جذب الطالب. وأيضا يستطيع الطالب الاشتراك مع زملائه لحل امتحان فهناك أيضا نوع من المنافسة.

ـ ماذا عن تطبيق رحلتى" الذى تم اطلاقه؟

تطبيق "رحلتى" يستهدف الأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائى بيساعدهم على فهم دروسهم والتطبيق مبنى على الألعاب بشكل أساسى وهيساعد أولادنا إنهم يستفيدوا من الوقت اللى بيقضوه على الموبايل أو التابلت والتعليم فيه بطريقة شيقة جدا للأطفال، كما أن التطبيق هيعلمهم اللغة العربية، وكمان الرياضيات (باللغة الانجليزية) والمواد الأخرى بس إحنا بدأنا السنة دى باللغة العربية والرياضيات، فالطفل داخل علشان يلعب ألعاب شيقة وأنشطة تفاعلية وبيحصل الطالب على نجوم ونمر وده بيحفزه على الاستمرار، كما أن التطبيق يتضمن جزء لولى الأمر لمتابعة أداء أبناءهم، وكمان يوجد قسم مخصص بيقدم فيديوهات ونصائح لأولياء الأمور متعلقة بالتربية الايجابية وكيفية التعامل مع أطفالهم فى مختلف المواقف.

وأكدت داليا ابراهيم أن المزج بين الكتاب المطبوع والتطبيقات الإلكترونية أو المحتوى الرقمى مهم للغاية لأنه يحقق التفاعل ويمنح الطالب كل احتياجاته وأيضا المعلم وولى الأمر.

وأوضحت داليا إبراهيم أن تطبيق الأضواء من أفضل التطبيقات التعليمية وفقا لتصنيفات متجر "جوجل"، حيث انه يقدم محتوى قائم على تعليم الطالب المهارة المطلوبة وأيضا حل المشكلات والعمل الجماعى وتحرص سلسلة الأضواء على إتاحة العلوم والمعارف بشكل ميسر لكل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ـ كلمينا عن سلسلة "إعرف"؟

نهضة مصر بتقدم سلسلة اسمها "اعرف" عبارة عن فيديوهات للمدرسين وأولياء الأمور لتعريفهم بالمحتوى والأمور الأساسية فى تناول المناهج الجديدة من الصف الأول الابتدائى حتى الخامس الابتدائى لأن المناهج الجديدة مبنية على منهجية محترمة جدا تعتمد بالاساس على تطوير مختلف المهارات عند الطلاب زى التفكير النقدى والقدرة على حل المشكلات والتواصل ومهارات التواصل والتعاون والابتكار.

كيف شاركت نهضة مصر فى وضع وتوفير محتوى رقمى على بنك المعرفة المصرى؟

ما بدأته نهضة مصر منذ سنوات طويلة فى التحول الرقمى أو الإلكترونى للمناهج كان له تأثير كبير وإيجابى فى المشاركة بوضع محتوى رقمى على بنك المعرفة بجانب الشركات العالمية، فمنذ 5 سنوات حينما أرادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التطوير ووضع محتوى على بنك المعرفة لم يكن هناك أحد فى مصر غيرنا يقدم المحتوى التعليمى الاكترونى ومنذ ذلك الوقت ونحن الشركة المصرية الوحيدة التى تقدم محتوى ديجيتال للطلاب من أولى ابتدائى حتى الثالث الثانوى على بنك المعرفة، لأن نهضة مصر دائما تؤمن بأن التعليم المدمج يرفع من مستوى العملية التعليمية بشكل كبير.