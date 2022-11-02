اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خرائط الأمطار متفاوتة الشدة وفرص حدوثها بكافة أنحاء الجمهورية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:35 ص
خرائط الأمطار متفاوتة الشدة وفرص حدوثها بكافة أنحاء الجمهورية درجات الحرارة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل وخرائط الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، بعد الأمطار التى شهدتها عدة مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وامتدت إلى مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى.
 

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل خرائط الأمطار وفرص حدوثها، كما يلى: -

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء. 
 
الأمطار قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة