توزيع 500 كرتونة مواد غذائية من "حياة كريمة "لمحدودى الدخل فى نجع حمادى بقنا

قنا صابر سعيد

وزع متطوعو مبادرة حياة كريمة فى نجع حمادى 500 كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "وصل الخير" لمحدودي الدخل من الأهالي، في قرى عزبة ناصر ببهجورة، وعزبة عبدالرحمن الغربي بالسلامية، وعزبة البوصة الغربي بالسلامية، والمناصره الغربي بهجورة، والكلح الشرقي بهجورة، وعزبة عرب الصعايدة الغربي بهجورة، ونجع ابراهيم اولاد نجم القبلية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال قوافل وصل الخير لنهاية ديسمبر من العام الحالى واستمراراً لسلسلة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة.

ووصلت لمحافظة قنا قوافل وصل الخير بإجمالى 3000 صندوق مواد غذائية لتوزيعها على أهالينا فى عدد كبير من المراكز والقرى وتوابعهم من العزب والنجوع.

يأتى ذلك سعيًا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تأتي المؤسسة كأحد اعضاءه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر.