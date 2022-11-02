تعليم بنى سويف تستعد لإقامة معرض ضمن المسابقة العالمية "آيسف" للعلوم والهندسة

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية رعاية النابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية يمكن أن تنقل الوطن إلى المقدمة في مختلف المجالات، لاسيما في ظل الدعم والتشجيع الذي توليه القيادة السياسية ضمن خطتها لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ليساهموا مستقبلا في بناء وطنهم ورفع علمه في كافة المحافل العالمية، مشيرا إلى أهمية تبنى الموهوبين والمتميزين من خلال تشجيعهم ورعاية مشروعاتهم اختراعاتهم وإمكانية تمويل هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال متابعته للخطوات والإجراءات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم، استعدادا لإقامة المعرض التمهيدي للمسابقة العالمية "آيسيف" للعلوم والهندسة للعام الدراسي 2022/2023، والذي يشرف على تنظيمه مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، حيث تهتم المسابقة" التي تقام سنوياً "و تعتبر أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث قبل مرحلة التعليم الجامعي.

من جانبه أكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة، توفير كافة التيسيرات للازمة لإقامة المعرض التمهيدي للمسابقة، التي تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالبحث العلمي ورعاية الموهوبين والمتميزين والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق والتميز لخلق جيل قادر على الابتكار والإبداع ومواجهة التحديات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأبنائنا وبناتنا الموهوبين من خلال عقد بلقاءات تعريفية بالمسابقة وكيفية الاشتراك فيها.

وأضاف ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي، أن المسابقة تضم أكثر من 17 مجالاً علمياً متنوعاً منها (علوم الحيوان ، الكيمياء، الطاقة المادية، الفيزياء، علم الفلك، العلوم السلوكية والاجتماعية ،الهندسة الميكانيكية، علم الأحياء، علوم النبات، علوم الأرض والبيئة، الروبوتات والآلات الذكية، برمجيات الأنظمة، الهندسة الطبية، البيولوجيا الخلوية) وغيرها من المجالات المختلفة.

وأما عن كيفية وآلية الاشتراك في المسابقة، فتبدأ بالمرحلة الأولى من خلال التسجيل في الموقع الخاص بالمعرض ثم المشاركة في المعرض المحلي الذي يؤهل للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية تمهيدا للمشاركة في المعرض الدولي على مستوى العالم، يشرف على وحدة البحث العلمي الدكتورة إيمان أحمد أبو النور، والتي تقوم بتنفيذ سلسلة من ورش العمل والتدريبات الخاصة بمهارات البحث العلمي لجميع طلاب المدارس والتعريف بالمسابقة.